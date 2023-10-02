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12:28, 2 октября 2023Бывший СССР

Кулеба выразил надежду на продолжение помощи от США

Кулеба: Киев пытается найти компромиссные решения по продолжению помощи от США
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Киев продолжает контакты с обеими сторонами Конгресса и верит, что поддержка США продолжится. Такую надежду выразил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

«У нас была очень глубокая дискуссия с обеими партиями Конгресса — республиканцами и демократами. На фоне возможного шатдауна в США решение было принято в таком виде», — сказал министр.

По его словам, Киев пытается найти компромиссные решения с Вашингтоном и не считает, что предоставление американской помощи сворачивается.

Ранее президент США Джо Байден подписал проект финансирования правительства страны на 45 дней, до 17 ноября, в который не входит помощь Украине.

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