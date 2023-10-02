Названы главные признаки невыгодной для покупки квартиры

Риелтор Торопова: лучше всего о дефектах жилья расскажут соседи

При осмотре квартиры перед покупкой важно обратить внимание на ряд дефектов, которые в дальнейшем могут обернуться для будущего владельца настоящим бедствием. Об этих признаках порталу E1.RU рассказала директор агентства недвижимости Екатерина Торопова.

Осмотр желанной квартиры нужно начинать еще за ее пределами. Стойкий запах сырости в подъезде, порой доходящий до второго-третьего этажа, говорит о постоянных протечках канализации, затопленном подвале и аварийном состоянии труб. Верить оправданиям риелтора, что якобы в доме на днях произошла авария или протечка во время опрессовки, нельзя — иначе придется обзавестись жильем с черной плесенью. По крайней мере стоит нанести повторный визит в квартиру спустя несколько недель. Состояние потолка в подъезде на последнем этаже честно расскажет о протекающей крыше. В квартире же утаить от покупателя такие подтеки куда легче.

Как напоминает Торопова, во время осмотра жилья необходимо примечать следы подтекания, вздувшиеся обои, отслоившуюся штукатурку, пузырящиеся участки на покрашенных поверхностях. Свежий косметический ремонт также должен настораживать. Стоит не только осматривать, но и ощупывать углы стен, где скапливается влага. Не нужно стесняться двигать легкую мебель и картины для того, чтобы подобраться к местам, где могут быть скрыты следы протечек или плесень.

Пол не должен быть перекошенным, скрипеть, проседать. Плесень или дыры можно увидеть, отогнув линолеум. Состояние вентиляции легко проверить, приложив лист бумаги к решетке. Запах плесени и прочие посторонние ароматы хитрые риелторы могут скрыть, открыв окна в помещении, так что в таком случае нужно сохранять бдительность.

Неисправность труб выдает устаревший материал, из которого они изготовлены — чугун или сталь, наличие герметика или посторонних предметов в местах соединений гофров с канализацией. Слабый напор воды тоже может быть свидетельством старых труб. Риелторам выгоднее оправдать это временным отключением воды. Эту информацию необходимо сверить в местной управляющей компании.

Если дом газифицирован, прежде всего стоит включить плиту, чтобы понять, оплачен ли газ нынешними владельцами. Кроме того, необходимо сверить в газовой книжке дату и результат последней проверки газовой службы, а также срок эксплуатации плиты.

Пучок проводов, установленный в один автомат, или оплавленная оплетка кабеля в щитке сразу выявят проблемы с электрикой. Проверить, выбивает ли пробки, можно, включив во всей квартире на пять минут свет и одновременно запустив несколько бытовых приборов.

Зимой продуваемость окон можно оценить, пронеся зажженную свечку по периметру рамы, потрогав батареи или пройдясь по квартире в носках. Количество дополнительных обогревателей и показатели тепловизора также укажут на проблему. Летом стоит проверить рамы на герметичность, а стены — на следы промерзания (отслоившаяся штукатурка, пузыри на обоях, плесень в углах).

Самый эффективный способ выявить проблемы в будущей квартире — опросить соседей. Они без прикрас расскажут о случившихся происшествиях в доме, состоянии коммуникаций и сезонных авариях, заявила Торопова.

Ранее директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин назвал главные ошибки при покупке недвижимости на вторичном рынке. Особое внимание перед заключением сделки, по его мнению, стоит обратить на адекватность выставленной цены, юридическую чистоту квартиры и качество ремонта.