Российский третьеклассник пришел на день рождения друга и попал в реанимацию

В Ленобласти школьник попал в реанимацию из-за взрыва на дне рождения друга

В Ленинградской области ученик третьего класса пришел на празднование дня рождения к другу и попал в реанимацию. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации издания, девятилетний мальчик во время празднования дня рождения сверстника вместе с друзьями нашел канистру с бензином. Мальчики подожгли ее и стали бросать в огонь кирпичи, в результате чего канистра взорвалась.

Врачи назвали состояние школьника тяжелым, он в реанимации. Более подробных данных о состоянии ребенка не приводится.

Ранее в Коми на реке Вычегде шестеро пожарных перевернулись на моторной лодке, в которую сели после празднования дня рождения, чтобы добраться до своего поселка.