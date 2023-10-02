Российский третьеклассник пришел на день рождения друга и попал в реанимацию
В Ленобласти школьник попал в реанимацию из-за взрыва на дне рождения друга
В Ленинградской области ученик третьего класса пришел на празднование дня рождения к другу и попал в реанимацию. Об этом стало известно «Фонтанке».
По информации издания, девятилетний мальчик во время празднования дня рождения сверстника вместе с друзьями нашел канистру с бензином. Мальчики подожгли ее и стали бросать в огонь кирпичи, в результате чего канистра взорвалась.
Врачи назвали состояние школьника тяжелым, он в реанимации. Более подробных данных о состоянии ребенка не приводится.
Ранее в Коми на реке Вычегде шестеро пожарных перевернулись на моторной лодке, в которую сели после празднования дня рождения, чтобы добраться до своего поселка.