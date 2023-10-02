Москвичам пообещали возвращение бабьего лета

Синоптик Шувалов: бабье лето вернется в Московский регион в середине октября

Жителей Московского региона — Москвы и Московской области — ожидает второе бабье лето, пообещал в разговоре с «360» климатолог Александр Шувалов.

По его словам, теплая погода вернется в конце первой декады — 10-13 октября. С 1 октября в центральных областях региона воздух будет прогреваться от плюс 16 до плюс 18 градусов, затем ожидается небольшой подъем, что и будет восприниматься как очередное бабье лето. Однако подъем температуры будет длиться только два-три дня.

До этого граждан ждет холодная погода. С четверга, 12 октября, температура днем может опуститься до плюс 10 градусов в Московской области. Синоптик также допускает, что в конце октября жители могут увидеть снег.

В то же время зима в столице будет нехолодной, погода будет достаточно изменчивой. В период с октября по март в северных районах Европейской части России, Уральском и Сибирском федеральных округах и на большей части Якутии температура будет выше нормы. Напротив, в северной и северо-восточных частях Дальневосточного федерального округа ожидается, что показатели термометра опустятся ниже климатической нормы.