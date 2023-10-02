51-летнего Джареда Лето раскритиковали в сети за образ в прозрачном топе и юбке

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето вышел в свет в откровенном образе и был раскритикован в сети. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

51-летний артист посетил Неделю моды в Париже в черном прозрачном топе с принтом и продемонстрировал подтянутое тело и кубики пресса в области живота. Помимо этого, исполнитель надел черные брюки, дополнив свой образ прямой спереди и плиссированной сзади юбкой поверх наряда. В качестве обуви он выбрал обшитые стразами ботинки, а на лицо нанес макияж с акцентом на глазах.

Фото: Vegan / BACKGRID / Legion-Media

Фанаты оценили внешний вид звезды в комментариях. «Надеюсь, когда-то мужчины снова станут похожи на мужчин», «Ему стоило прикрыть грудь!», «Какая-то чушь», «Он надеялся, что глупый образ сработает?», «Ужасный образ. Ему вовсе не обязательно так одеваться, чтобы привлечь внимание», — заявили они.

В июне Джареда Лето заметили на публике с ярким макияжем. Известно, что 51-летний исполнитель пришел на показ мужской коллекции люксового бренда Louis Vuitton во Франции. На размещенных кадрах артист предстал в белом костюме, состоящем из брюк и длинного плаща с ярким поясом.