ФСБ задержала жителя ЛНР за шпионаж в пользу Украины

ФСБ задержала жителя ЛНР, передававшего украинской разведке данные о ВС РФ

В Луганской народной республике (ЛНР) ФСБ задержала местного жителя, передававшего данные о Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина собирал и передавал украинской разведке данные о местах дислокации и передвижении подразделений народной милиции и российской армии.

Против него возбудили дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Ранее ФСБ задержала 45-летнего жителя Керчи за шпионаж в пользу военной разведки Украины.