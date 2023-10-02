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14:06, 2 октября 2023Экономика

Минпромторг ограничил ввоз китайских авто через параллельный импорт

В Минпромторге изменили правила параллельного импорта для китайских автомобилей

Фото: Артем Дергунов / Коммерсантъ

В Минпромторге ограничили возможности параллельного импорта для китайских автомобилей. С 1 октября 2023 года ведомство запретило подобную схему поставок для машин концернов, которые не ушли из России и продолжают импортировать автомобили официально, сообщает «Российская газета» со ссылкой на участников рынка.

Изменения затронули в первую очередь дорогие автомобили китайских брендов и не коснулись корейских, японских и европейских концернов, которые к настоящему времени покинули российский рынок на фоне международных санкций. С начала октября россияне не смогут приобрести китайские машины премиального класса дешевле официальной рекомендованной цены производителя.

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По словам автоэксперта Петра Шкуматова, подобная практика ввоза авто ранее была распространена среди юридических или физических лиц, которые не имели отношения к дилерским центрам. Стоимость подобных авто была меньше официальной из-за того, что поставщикам не нужно было вкладывать денежные средства в сервисные сети продаж. «Они (автодилеры — прим. "Ленты.ру") много раз писали об этом в правительство и сейчас достигли цели», — заключил Шкуматов.

В конце сентября Forbes сообщил о рекордной прибыли китайских автоконцернов на российском рынке. По итогам 2022 года они смогли заработать в общей сложности 79 миллиардов рублей. Для сравнения: в 2021-м семь основных китайских корпораций, работавших на российском рынке, получили суммарный убыток в четыре миллиарда рублей. Таким образом, за год Chery, Great Wall Motor, Geely, JAC Motors, Changan Automobile, China FAW Group и Dongfeng Motor смогли кратно нарастить выручку на фоне ухода ряда зарубежных брендов из РФ.

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    Анатолий Акулов
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