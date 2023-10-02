Минпромторг ограничил ввоз китайских авто через параллельный импорт

В Минпромторге изменили правила параллельного импорта для китайских автомобилей

В Минпромторге ограничили возможности параллельного импорта для китайских автомобилей. С 1 октября 2023 года ведомство запретило подобную схему поставок для машин концернов, которые не ушли из России и продолжают импортировать автомобили официально, сообщает «Российская газета» со ссылкой на участников рынка.

Изменения затронули в первую очередь дорогие автомобили китайских брендов и не коснулись корейских, японских и европейских концернов, которые к настоящему времени покинули российский рынок на фоне международных санкций. С начала октября россияне не смогут приобрести китайские машины премиального класса дешевле официальной рекомендованной цены производителя.

По словам автоэксперта Петра Шкуматова, подобная практика ввоза авто ранее была распространена среди юридических или физических лиц, которые не имели отношения к дилерским центрам. Стоимость подобных авто была меньше официальной из-за того, что поставщикам не нужно было вкладывать денежные средства в сервисные сети продаж. «Они (автодилеры — прим. "Ленты.ру") много раз писали об этом в правительство и сейчас достигли цели», — заключил Шкуматов.

В конце сентября Forbes сообщил о рекордной прибыли китайских автоконцернов на российском рынке. По итогам 2022 года они смогли заработать в общей сложности 79 миллиардов рублей. Для сравнения: в 2021-м семь основных китайских корпораций, работавших на российском рынке, получили суммарный убыток в четыре миллиарда рублей. Таким образом, за год Chery, Great Wall Motor, Geely, JAC Motors, Changan Automobile, China FAW Group и Dongfeng Motor смогли кратно нарастить выручку на фоне ухода ряда зарубежных брендов из РФ.