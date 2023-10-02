Кинувший два коктейля Молотова в кафе из мести россиянин заключен под стражу

В Екатеринбурге арестовали мужчину, пытавшегося поджечь кафе коктейлями Молотова

Житель Екатеринбурга кинул два коктейля Молотова в кафе и попал на видео

Начало событий в новости Житель Екатеринбурга кинул два коктейля Молотова в кафе и попал на видео

Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, обвиняемого в попытке поджога кафе из мести двумя коктейлями Молотова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Задержанный пробудет под стражей до 29 ноября. Он обвиняется по части 2 статьи 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса РФ.

Инцидент произошел в ночь на 1 октября. Мужчина посетил кафе в центре Екатеринбурга, где кричал и мешал другим посетителям. После нескольких предупреждений 35-летнего местного жителя выгнали из заведения, но спустя время он вернулся с двумя бутылками коктейля Молотова, которые бросил в здание кафе.