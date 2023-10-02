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19:06, 2 октября 2023Силовые структуры

Кинувший два коктейля Молотова в кафе из мести россиянин заключен под стражу

В Екатеринбурге арестовали мужчину, пытавшегося поджечь кафе коктейлями Молотова
Начало событий в новости Житель Екатеринбурга кинул два коктейля Молотова в кафе и попал на видео

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, обвиняемого в попытке поджога кафе из мести двумя коктейлями Молотова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Задержанный пробудет под стражей до 29 ноября. Он обвиняется по части 2 статьи 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса РФ.

Инцидент произошел в ночь на 1 октября. Мужчина посетил кафе в центре Екатеринбурга, где кричал и мешал другим посетителям. После нескольких предупреждений 35-летнего местного жителя выгнали из заведения, но спустя время он вернулся с двумя бутылками коктейля Молотова, которые бросил в здание кафе.

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    Олеся Мицкевич
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