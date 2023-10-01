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15:38, 1 октября 2023Россия

Житель Екатеринбурга кинул два коктейля Молотова в кафе и попал на видео

Житель Екатеринбурга кинул два коктейля Молотова в кафе из мести

Житель Екатеринбурга кинул два коктейля Молотова в кафе «Дамаск» на улице Малышева города из мести. Видео опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

Известно, что ночью 35-летний сварщик Юрий посетил заведение в центре. Отмечается, что он кричал и мешал посетителям. После нескольких предупреждений его выгнали, однако он пообещал вернуться и ушел.

Он попросил своего друга подвезти до автозаправки и, найдя две стеклянные бутылки, изготовил два коктейля Молотова. Один он бросил на крышу «Дамаска», вторым снарядом Юрий попал в двери кафе. Места возгорания быстро потушили и позвонили в полицию. Правонарушителя задержали. Ему грозит до 7 лет по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее сообщалось, что в Приморском крае задержали 51-летнего и 31-летнего диверсантов, пытавшихся поджечь военкомат. Двое пришли к военкомату в городе Артеме и кинули два коктейля Молотова в здание.

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    Сергей Равин
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