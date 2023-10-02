«Загадочный» миллиардер из России купил роскошный пентхаус в Лондоне

Bloomberg: миллиардер из России Мильнер купил пентхаус в Лондоне за $70 млн

«Загадочным» покупателем пентхауса в роскошном жилом комплексе One Blackfriars в Лондоне, по свежим данным, оказался миллиардер Юрий Мильнер, который в 2022 году отказался от российского гражданства. Сделка была закрыта еще в 2021 году, однако о настоящем владельце стало известно только сейчас, пишет Bloomberg.

Квартира находится на 50 этаже комплекса, расположенного на берегу Темзы. Апартаменты в нем считаются одними из самых дорогих объектов недвижимости в городе. Стоимость пентхауса на момент покупки составляла 70,3 миллиона долларов.

Жилье приобрела компания, зарегистрированная на Каймановых островах. По недавним документам, «значительный» контроль над ней имеет Мильнер. Деньги на покупку недвижимости поступили через траст. Его бенефициаром является благотворительный фонд, деньги которого направляются на научные и гуманитарные цели.

Фирма объяснила, что купила пентхаус в инвестиционных целях и сейчас сдает его в аренду. Доходы от сдачи квартиры поступают на счет некоммерческой организации. Стоимость аренды такого жилья, по информации агентства, составляет более 18 тысяч долларов в месяц.

Юрий Мильнер является одним из самых влиятельных мировых инвесторов в технологическом секторе. Он основал фонд DST Global, который на ранних стадиях инвестировал в Airbnb, Spotify, Meta (владеет Facebook, Whatsapp и Instagram, признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и другие крупные IT-компании. По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние миллиардера оценивается в 3,8 миллиарда долларов.

Ранее подозрительные сделки с недвижимостью, связанные с российским миллиардером, стали расследовать во Франции. Речь о покупке 17 объектов недвижимости на элитном горнолыжном курорте Куршевель за несколько месяцев предпринимателем из России Николаем Саркисовым (один из основных владельцев «РЕСО-Гарантии»). По данным специализированного ведомства, бизнесмен приобрел недвижимость для богатейшего человека Франции, главы LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно, а в ходе сделок, скорее всего, отмывались деньги.