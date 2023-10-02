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20:35, 2 октября 2023Интернет и СМИ

Звезда шоу на ТНТ пожаловалась на сексизм в КВН

Комикесса Надя Джабраилова рассказала, что в КВН столкнулась с сексизмом
Надя Джабраилова

Надя Джабраилова. Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Известная российская стендап-комикесса, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Надя Джабраилова рассказала, что в КВН столкнулась с сексизмом. Подробности она раскрыла в интервью журналистке Лауре Джугелии, видео вышло на YouTube.

Джабраилова пояснила, что занималась КВН во время учебы в университете. Она попала в команду, состоящую из парней. При этом, по словам юмористки, там она столкнулась с пренебрежительным отношением к себе из-за своего пола. Она отметила, что сокомандники воспринимали ее не как начинающего комика, а как «девочку, которая милая, которая может петь и объявлять номера».

«А я и не могла доказать им обратное, потому что у меня еще опыта особо не было», — пожаловалась звезда «Женского стендапа».

Ранее другая известная стендаперша Наталья Краснова заявила, что, выступая в КВН, она всегда «играла роль девочки "подай-принеси"». Она также объяснила, что покинула «Клуб веселых и находчивых», поскольку считала работу в нем несерьезной.

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    Маргарита Щигарева
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