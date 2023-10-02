На Украине погиб воевавший на стороне Киева эстонский наемник

Postimees: воевавший на стороне ВСУ эстонский наемник Криггул погиб на Украине

На Украине около города Лиман погиб воевавший на стороне Киева эстонский наемник Танель Криггул с позывным Стингер. О смерти оказывавшего поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) эстонца сообщило издание Postimees.

Отмечается, что Криггул находился в интернациональном легионе ВСУ. По данным издания, по дому, в котором проживал наемник, был нанесен удар беспилотником.

Ранее глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкура пожаловался на низкий темп поставок снарядов из ЕС на Украину. Он обратил внимание, что ЕС должен поставить Киеву один миллион артиллерийских снарядов, но в настоящий момент доставлено всего 226 тысяч боеприпасов. Г