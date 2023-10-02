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07:08, 2 октября 2023Бывший СССР

На Украине погиб воевавший на стороне Киева эстонский наемник

Postimees: воевавший на стороне ВСУ эстонский наемник Криггул погиб на Украине

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

На Украине около города Лиман погиб воевавший на стороне Киева эстонский наемник Танель Криггул с позывным Стингер. О смерти оказывавшего поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) эстонца сообщило издание Postimees.

Отмечается, что Криггул находился в интернациональном легионе ВСУ. По данным издания, по дому, в котором проживал наемник, был нанесен удар беспилотником.

Ранее глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкура пожаловался на низкий темп поставок снарядов из ЕС на Украину. Он обратил внимание, что ЕС должен поставить Киеву один миллион артиллерийских снарядов, но в настоящий момент доставлено всего 226 тысяч боеприпасов. Г

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