Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:41, 2 октября 2023Силовые структуры

Россиянин пришел на заседание о своем увольнении с наркотиками и был задержан

В Москве задержали мужчину, приехавшего в суд с двумя трубками и марихуаной

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Житель Москвы пришел в суд по делу о своем увольнении из-за проблем с наркотиками и был задержан на входе с запрещенными веществами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

53-летний мужчина решил, что его несправедливо уволили за употребление запрещенных веществ, и подал в суд на бывшего работодателя. На назначенное по делу заседание потерпевший приехал с двумя курительными трубками и пластиковым контейнером с марихуаной.

Сотрудники на входе изъяли наркотики у жителя столицы, а самого мужчину задержали. Теперь ему грозит 15 суток ареста или штраф в размере 5000 рублей по статье о незаконном обороте запрещенных веществ.

Ранее в Москве задержали мужчину, в рюкзаке которого обнаружили переносную лабораторию.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    Госдеп сообщил о заморозке связанных с Украиной оборонных контрактов

    Раскрыто ключевое условие хорошего секса

    Пастор решил повторить библейское чудо и вошел в клетку со львами

    Иностранец хотел откупиться от гаишника долларами и попал под статью

    Бах ответил на обвинения в двойных стандартах из-за нейтрального статуса россиян

    Украина объявила об отказе от фиксированного курса гривны

    Два российских школьника съели шоколад и попали в больницу

    Россиянка попыталась перевезти наркотики на такси и попалась

    Зендея снялась в платье с глубоким декольте для модного бренда

    Россиянин пришел на заседание о своем увольнении с наркотиками и был задержан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости