Россиянин пришел на заседание о своем увольнении с наркотиками и был задержан

В Москве задержали мужчину, приехавшего в суд с двумя трубками и марихуаной

Житель Москвы пришел в суд по делу о своем увольнении из-за проблем с наркотиками и был задержан на входе с запрещенными веществами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

53-летний мужчина решил, что его несправедливо уволили за употребление запрещенных веществ, и подал в суд на бывшего работодателя. На назначенное по делу заседание потерпевший приехал с двумя курительными трубками и пластиковым контейнером с марихуаной.

Сотрудники на входе изъяли наркотики у жителя столицы, а самого мужчину задержали. Теперь ему грозит 15 суток ареста или штраф в размере 5000 рублей по статье о незаконном обороте запрещенных веществ.

Ранее в Москве задержали мужчину, в рюкзаке которого обнаружили переносную лабораторию.