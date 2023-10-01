В Москве задержали мужчину с переносной лабораторией в рюкзаке

Baza: в Москве задержали мужчину с колбами, шприцами и бурым порошком в рюкзаке

В Москве задержали мужчину, в рюкзаке которого обнаружили переносную лабораторию: колбы и бутылки с неизвестными жидкостями и порошками, а также шприцы, иглы и воронки. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Автомобиль с 33-летним мужчиной остановили на улице Руставели на севере Москвы. Инспекторов привлекло, что парень сидел на пассажирском сиденье и не выпускал рюкзак из рук — они решили провести осмотр. В сумке они обнаружили 4 стеклянные бутылки с неизвестной жидкостью, пластиковую полулитровую бутылку с порошком белого цвета, электронные весы, два шприца, иглу, четыре стеклянные колбы с темно-бурым порошком и воронку.

Полицейские сначала вызвали саперов на случай, если какое-то из веществ могло взорваться. После этого предметы изъяли и направили на экспертизу. В квартире мужчины проведут обыск.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке местный житель хотел получить посылку из Казахстана с синтетическими наркотиками под видом сухого кобыльего молока. Мужчина наладил сотрудничество с казахстанским наркошопом и заказал 10 килограммов наркотика, чтобы его сбыть. Его обман раскрыли на таможне, после чего задержали и поместили под стражу.