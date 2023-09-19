Россиянин попытался получить на почте банки с сухим молоком и был задержан

В Приморье осудят контрабандиста за покупку 10 кг мефедрона, выданных за молоко

В Приморском крае перед судом предстанет 30-летний житель Владивостока, который хотел получить посылку из Казахстана с синтетическими наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»), а также по пункту «б» части 4 статьи 229.1 («Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере»).

По версии следствия, фигурант наладил сотрудничество с казахстанским наркошопом и заказал десять килограммов мефедрона, чтобы потом продать его с помощью тайников-закладок. Наркотик был отправлен по почте в банках под видом сухого кобыльего молока. Однако на таможне обман раскрылся, владельца посылки задержали и поместили под стражу.

