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20:16, 2 октября 2023Ценности

Дерматологи раскрыли оптимальную частоту стирки простыней

Фото: Unsplash

Сертифицированные дерматологи Блер Мерфи-Роуз и Николь Рут раскрыли оптимальную частоту стирки простыней. Соответствующий материал появился на сайте издания Glamour.

Специалистки заявили, что данные изделия необходимо заменять на новые каждую неделю. «Бактерии, грибки, вирусы и пыль скапливаются на постельном белье, способствуя появлению аллергии, неприятных запахов и даже инфекций», — объяснили врачи.

При этом Рут отметила, что людям, которые спят со своими питомцами в одной постели, рекомендуется стирать простыни каждые три-четыре дня, а также проветривать их после сна.

В феврале врач Сэм Синкир, генеральный директор ведущей клиники по уходу за кожей и волосами Este Medical Group в Великобритании, раскрыл оптимальную частоту смены наволочек для борьбы с прыщами. По словам доктора, наволочки — самые грязные из постельных принадлежностей, поскольку они пропитываются потом и кожным салом. Специалист заявил, что их необходимо менять не реже одного раза в неделю.

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    Мария Винар
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