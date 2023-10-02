Дерматологи раскрыли оптимальную частоту стирки простыней

Сертифицированные дерматологи Блер Мерфи-Роуз и Николь Рут раскрыли оптимальную частоту стирки простыней. Соответствующий материал появился на сайте издания Glamour.

Специалистки заявили, что данные изделия необходимо заменять на новые каждую неделю. «Бактерии, грибки, вирусы и пыль скапливаются на постельном белье, способствуя появлению аллергии, неприятных запахов и даже инфекций», — объяснили врачи.

При этом Рут отметила, что людям, которые спят со своими питомцами в одной постели, рекомендуется стирать простыни каждые три-четыре дня, а также проветривать их после сна.

В феврале врач Сэм Синкир, генеральный директор ведущей клиники по уходу за кожей и волосами Este Medical Group в Великобритании, раскрыл оптимальную частоту смены наволочек для борьбы с прыщами. По словам доктора, наволочки — самые грязные из постельных принадлежностей, поскольку они пропитываются потом и кожным салом. Специалист заявил, что их необходимо менять не реже одного раза в неделю.