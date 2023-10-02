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19:49, 2 октября 2023Силовые структуры

Россиянин распространял детскую порнографию и попал в психушку

В Нижегородской области суд приговорил мужчину к принудительному лечению

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Нижегородской области суд приговорил к принудительному лечению мужчину, который распространял детскую порнографию в одной из популярных социальных сетей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Его признали виновным по пунктами «а» и «г» части 2 статьи 242.1 («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») и пунктом «б» части 3 статьи 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов») УК РФ. Мужчину отправили в больницу, в которой оказывают психиатрическую помощь.

По версии следствия, с 27 июля 2020 года по 2 января 2021 года в одной из популярных социальных сетей осужденный распространил 153 материала порнографического характера с участием несовершеннолетних. Всего задокументировано 22 эпизода противоправных действий. Из его дома изъяли телефоны, с которых рассылались запрещенные изображения, и ноутбук с таким контентом.

Ранее Интерпол в рамках международной спецоперации задержал в России троих членов организованной преступной группировки, занимавшейся поставками детской порнографии в 28 стран.

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