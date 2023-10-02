Российская школьница ушла из дома из-за отказа отца оплатить ей ногти

В Краснодарском крае школьница ушла из дома из-за отказа отца оплатить ей ногти

В станице Стародеревянковской Каневского района Краснодарского края девятиклассница ушла из дома из-за отказа отца оплатить ей ногти. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Российская школьница попросила у отца денег на накладные ногти, но тот не согласился. Тогда девушка сказала, что не будет учиться и выполнять домашние дела, после чего устроила истерику. По данным канала, родитель на это не отреагировал.

Тогда девочка выключила телефон и не вернулась домой. Ее ищет полиция.

Ранее в городе Прокопьевске Кемеровской области второклассник сбежал из дома из-за нежелания жениться. Незадолго до этого в школе ему рассказали о традиционных ценностях в рамках урока «Разговоры о важном».