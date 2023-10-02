Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:02, 2 октября 2023Путешествия

Полиция одной страны Европы получила приказ тормозить все российские автомобили

TourDom: полиция Норвегии получила приказ тормозить все российские автомобили

Фото: Anna Ponomareva / Russian Look / Globallookpress.com

Норвежские полицейские получили приказ тормозить все автомобили с российскими номерами до введения запрета на въезд легковых транспортных средств из РФ на территорию европейской страны. Об этом пишет портал TourDom.

«В воскресенье на пути в Тронхейм нас догнали полицейские, — рассказали порталу туристы. — Очень вежливо бодались с нами целых 40 минут. Задали кучу вопросов, потом унесли пробивать по базе паспорта, дальше заставили дуть в трубочку... В общем, задолбали».

Правоохранители сообщили россиянам, что им поступило распоряжение останавливать все машины с российской регистрацией и проверять. По данным издания, подобное ужесточение мер может быть связано с решением властей королевства присоединиться к антироссийским санкциям, рекомендованным Еврокомиссией.

Материалы по теме:
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022

«Похоже, после этого всем, кто успел попасть в Норвегию, будет совсем туго — постоянные проверки», — прогнозируют отечественные путешественники.

В сентябре стало известно, что Норвегия собирается ввести запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. В Министерстве иностранных дел королевства сообщили, что ограничение вступит в силу в ночь на 3 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия отказалась закупать газ у России

    Россияне назвали главную цель перед выходом на пенсию

    Назван срок завершения скоростной трассы между Москвой и Петерубргом

    Дочь Резцовой назвала причины своего перехода в сборную Финляндии по биатлону

    «Патриоты России» извинились за публикацию о чеченском отряде «Ахмат»

    Режиссер «Гардемаринов» устроила конфликт на красной дорожке премьеры

    В США заявили о потере силы сдерживания против России

    Ирина Шейк возмутила фанатов постаревшим видом на модном показе

    Глава МИД Италии отреагировал на принятие США бюджета без поддержки Киева

    Microsoft выпустит упрощенную версию Windows

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости