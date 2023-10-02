Полиция одной страны Европы получила приказ тормозить все российские автомобили

TourDom: полиция Норвегии получила приказ тормозить все российские автомобили

Норвежские полицейские получили приказ тормозить все автомобили с российскими номерами до введения запрета на въезд легковых транспортных средств из РФ на территорию европейской страны. Об этом пишет портал TourDom.

«В воскресенье на пути в Тронхейм нас догнали полицейские, — рассказали порталу туристы. — Очень вежливо бодались с нами целых 40 минут. Задали кучу вопросов, потом унесли пробивать по базе паспорта, дальше заставили дуть в трубочку... В общем, задолбали».

Правоохранители сообщили россиянам, что им поступило распоряжение останавливать все машины с российской регистрацией и проверять. По данным издания, подобное ужесточение мер может быть связано с решением властей королевства присоединиться к антироссийским санкциям, рекомендованным Еврокомиссией.

«Похоже, после этого всем, кто успел попасть в Норвегию, будет совсем туго — постоянные проверки», — прогнозируют отечественные путешественники.

В сентябре стало известно, что Норвегия собирается ввести запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. В Министерстве иностранных дел королевства сообщили, что ограничение вступит в силу в ночь на 3 октября.