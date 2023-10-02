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19:49, 2 октября 2023Бывший СССР

В Белоруссии назначили нового замглавы генштаба Вооруженных сил

Лукашенко назначил Расюка новым замглавы генштаба ВС Белоруссии

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Андрея Расюка новым заместителем главы генерального штаба Вооруженных сил (ВС) республики. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Расюк получил должность начальника главного организационно-мобилизационного управления. «Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 2 октября», — говорится в сообщении.

14 августа 2023 года белорусский лидер освободил от должности заместителя главы Генштаба ВС Белоруссии генерал-майора Владислава Будика. Он был уволен в запас в связи с возрастом.

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