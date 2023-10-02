В Белоруссии назначили нового замглавы генштаба Вооруженных сил

Лукашенко назначил Расюка новым замглавы генштаба ВС Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Андрея Расюка новым заместителем главы генерального штаба Вооруженных сил (ВС) республики. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Расюк получил должность начальника главного организационно-мобилизационного управления. «Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 2 октября», — говорится в сообщении.

14 августа 2023 года белорусский лидер освободил от должности заместителя главы Генштаба ВС Белоруссии генерал-майора Владислава Будика. Он был уволен в запас в связи с возрастом.