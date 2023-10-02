Зеленский обсудил коридоры для экспорта зерна с главой Еврокомиссии

Зеленский и фон дер Ляйен обсудили коридоры для экспорта украинского зерна

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обсудили альтернативные коридоры для экспорта украинского зерна. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Обговорили альтернативные зерновые маршруты и договорились поддерживать конструктивный диалог о снятии односторонних ограничений от стран-членов (Евросоюза — прим. «Ленты.ру») и искать пути поддержки украинских фермеров», — написал Зеленский.

Он также выразил благодарность Евросоюзу за подготовку программы финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро в течение четырех лет. «Рассчитываем на ее поддержку странами-членами», — заключил политик.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал республику «первосортным государством», членство которого в Евросоюзе «тоже будет первосортным».