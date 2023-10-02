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18:19, 2 октября 2023Бывший СССР

В Киеве назвали Украину первосортным государством

Глава МИД Украины Кулеба назвал республику первосортным государством

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Между Киевом и Брюсселем нет дискуссии о будущем частичном или полноправном членстве Украины в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба, сообщает украинское издание «Европейская правда».

По его словам, обсуждение между Украиной и ЕС ведется с полным пониманием того, что страна может быть только полноправным членом объединения. При этом он назвал республику «первосортным государством», членство которого в Евросоюзе «тоже будет первосортным».

Ранее Кулеба выразил надежду на продолжение поддержки Киева Вашингтоном. До этого президент США Джо Байден подписал проект финансирования правительства Соединенных Штатов на 45 дней, в который не входит помощь Украине.

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    Алевтина Запольская
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