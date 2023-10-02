Россиянам назвали опасные сигналы при покупке жилья

Риелтор Агеева назвала дешевую цену приобретаемой квартиры опасным сигналом

Слишком дешевая цена приобретаемой квартиры в объявлении может быть опасным сигналом — скорее всего, она не существует. Способы избежать столкновения с мошенниками при покупке жилья назвала россиянам риелтор Татьяна Агеева (Ageeva Real Estate), пишет «Газета.ru».

По словам специалистки, основная цель таких предложений в интернете — заставить покупателя позвонить. «Крупные сервисы проверяют объявления на подлинность, но это не дает 100 процентов защиты, а в соцсетях контроля нет вообще. На зарубежном рынке, в частности в популярном у россиян Дубае, ситуация такая же», — отметила Агеева.

Риелтор считает, что подозрения у покупателей недвижимости должны вызвать слишком хорошие варианты, неполная или расплывчатая информация, возможность заменить квартиру из объявления на другую, отсутствие документов или отказ их предоставлять, а также фотография одного и того же объекта в разных объявлениях. «Красным флагом» также является слишком низкая цена — чтобы не попасться на эту уловку, нужно предварительно изучить рынок.

«Нужно вдвойне внимательно проверить документы продавца с привлечением грамотного юриста, если это вторичное жилье. Изучить проектную декларацию, разрешение на строительство, условия договора, характеристики и правовой статус ЖК, если речь о застройщике», — посоветовала Агеева.

Специалистка также порекомендовала обратить внимание на статус помещения (квартира это или апартаменты), проводить сделки без посредников и сразу уточнять реальную ее сумму, а также не соглашаться на продажи по доверенности.

Ранее россиян предупредили о высоком риске приобрести квартиру на вторичном рынке по завышенной цене. В этом случае в зоне риска так же окажутся те, кто плохо ориентируется на рынке недвижимости, отметили эксперты.