Названа дата включения отопления в Москве

Заместитель мэра Москвы Бирюков: отопление в городе начнут включать 3 октября

Отопление в Москве начнут включать со вторника, 3 октября. Соответствующую дату со ссылкой на заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова назвали в Telegram-канале городского хозяйства столицы.

Заммэра рассказал, что подачу тепла в дома москвичей начнут из-за падения среднесуточной температуры воздуха, а также ожидающегося во вторник похолодания. Бирюков отметил, что отопление в первую очередь дадут социальным учреждениям — школам, детским садам, больницам и поликлиникам. «Параллельно начнем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем — на предприятиях торговли и промышленности», — добавил он.

Заместитель мэра Москвы также отметил, что подачу теплоносителя будут осуществлять постепенно, в полную силу отопление на всех городских объектах заработает в течение пяти дней. «Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов», — отчитался Бирюков.

В 2023 году отопление в столице включат значительно позже обычного по причине того, что на протяжении всего сентября в городе стояла теплая погода. В 2022-м отопление в соцобъектах начали включать по заявкам в первой декаде сентября, а с 18 сентября — подавать тепло в жилые дома.

Ранее 2 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что похолодание в Москве усилится в пятницу, 6 октября. При этом аналогичная погода сохранится и в субботу, 7 октября. Метеоролог предположил, что если температурный фон сохранится на том же уровне в течение пяти дней, в столице начнется отопительный сезон.