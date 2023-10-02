Москвичам пообещали усиление холодов

Вильфанд: похолодание в Москве усилится в конце недели

Похолодание в Москве усилится в пятницу, 6 октября, — температура воздуха опустится до плюс 7-10 градусов Цельсия днем и до 0-5 градусов ночью. Такую погоду с конца недели пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Это вполне по-осеннему. В субботу — аналогично», — рассказал синоптик и уточнил, что такие изменения обусловлены очень глубоким циклоном с Гренландского моря.

Вильфанд подчеркнул, что среднесуточная температура воздуха будет ниже плюс 8 градусов Цельсия. Если температурный фон сохранится на том же уровне в течение пяти дней, в столице начнется отопительный сезон. Однако метеоролог считает, что пока рано загадывать — есть вероятность, что в начале следующей недели вновь потеплеет.

Ранее Вильфанд рассказал, что в европейской части России за два дня были побиты семь температурных рекордов. Среди городов-рекордсменов по самой теплой температуре 29 и 30 сентября оказались Псков, Санкт-Петербург, Новгород, Тамбов, Брянск, Рязань и Тверь.