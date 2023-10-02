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09:18, 2 октября 2023Из жизни

Женщина случайно нашла в соцсетях портрет своего двойника и выкупила его

Daily Mirror: американка Дженни Смит нашла в соцсетях портрет своего двойника

Фото: Paul Hanaoka / Unspalsh

Жительница США случайно наткнулась в соцсетях на портрет своего двойника и решила найти и купить картину. Об этом пишет Daily Mirror.

43-летняя Дженни Смит была шокирована, когда ее сестра прислала ей пост со снимком портрета в одной из соцсетей. Женщина, которую Смит увидела на портрете, была поразительно похожа на нее — у нее были такие же кудрявые рыжие волосы, серо-зеленые глаза и очень высокий лоб. Женщина решила во что бы то ни стало найти и купить портрет.

Через некоторое время американка выяснила, что картина выставлена на продажу в одном из антикварных магазинов в городе Спрус-Пайн, штат Северная Каролина, в 1000 километров от ее дома. Смит потратила полтора месяца на то, чтобы найти владельца картины или хотя бы название магазина, в котором она продается. Она искала контакты магазина в сети, обращалась на тематические форумы, обзванивала антикваров в округе и даже сняла ролик для TikTok c просьбой о помощи, однако никто не отзывался. Она уже сдалась, когда одна из жительниц Спрус-Пайна связалась с ней и сообщила, что нашла картину и она стоит всего 10 долларов (около 1000 рублей). Женщина согласилась бесплатно отправить картину.

Всего через пару дней Смит получила посылку с таинственным портретом двойника. Американка рассказала, что ей казалось будто она «распаковывает саму себя», когда она открывала коробку с портретом. Она повесила картину в гостиной. Теперь все ее гости считают, что на стене висит ее портрет.

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Смит даже нашла автора холста: им оказался летчик ВВС и ветеран Второй мировой войны Стивен Фэррис Младший. Его внучка рассказала Смит, что дедушка написал портрет на одном из занятий по живописи, где для студентов позировали натурщицы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании покупатели дважды вернули в благотворительный магазин картину, на которой изображена девочка с жутким взглядом. Когда фотография портрета попала в соцсети, многие пользователи сравнили изображенную на нем девочку с проклятой куклой или ребенком-призраком из фильмов ужасов.

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    Антонина Черташ
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