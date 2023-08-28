«Проклятый» портрет маленькой девочки с жутким взглядом дважды вернули в магазин

В Великобритании в магазин вернули портрет девочки из-за ее жуткого взгляда

В Великобритании покупатели дважды вернули в благотворительный магазин картину, на которой изображена девочка с жутким взглядом. Об этом сообщает Daily Mail.

Портрет маленькой девочки в красном платье отдал магазину в городе Сент-Леонардс-он-Си, графство Восточный Сассекс, мужчина средних лет. Портрет оценили в 25 фунтов стерлингов (три тысячи рублей).

Первая покупательница принесла картину обратно всего через два дня. Она заявила, что хочет как можно быстрее избавиться от портрета, так как у него «плохая аура». Сотрудники магазина снова выставили картину на продажу, прикрепив к ней записку: «Возможно, проклята».

Надпись привлекла еще одну покупательницу. Однако вскоре после покупки напуганная женщина вернулась в магазин и отдала портрет продавцам.

После этого картина еще раз попала на прилавок. При этом на табличке указали, что ее дважды возвращали покупатели.

Когда фотография портрета попала в соцсети, многие пользователи сравнивали изображенную на нем девочку с проклятой куклой или ребенком-призраком из фильмов ужасов. Другие шутили, что картина похожа на их фотографии на сайтах знакомств. Один из пользователей отметил, что всегда хотел приобрести подобную картину и подружиться с привидением.

Узнав о популярности портрета в соцсети, вторая покупательница позвонила в магазин и заявила, что снова захотела его купить. Картину отдали женщине бесплатно.

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