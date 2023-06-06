Призрак геккона заставил женщину выселиться из дома

The Thaiger: в Таиланде женщина уехала из собственного дома из-за призрака геккона

32-летняя жительница Таиланда из провинции Сурин была вынуждена уехать из собственного дома из-за призрака геккона. Об этом сообщает The Thaiger.

Джитафа Потиса уверена, что призрак рептилии поселился в ее доме после того, как один из нанятых ею работников случайно раздавил геккона токи. Патиса якобы начала регулярно слышать звуки, которые издает геккон, однако никогда его не видела. Страх заставил женщину выселиться из дома и переехать вместе с дочерью к бабушке.

Потиса призналась, что всегда боялась гекконов. Когда ящерицы заползали в ее дом, она опасалась самостоятельно выгонять их и обращалась за помощью к другим. Она вспоминает, что однажды обнаружила геккона «размером с предплечье взрослого человека», который позже якобы исчез таинственным образом.

Чтобы избавиться от преследований призрака, женщина планирует провести обряд его умиротворения.

Ранее сообщалось, что женщина, вышедшая замуж за привидение, решила разорвать отношения, потому что, по ее словам, муж не воспринимает их брак всерьез. Как утверждает женщина, призрак превратил ее жизнь в ад.

