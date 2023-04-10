Вышедшая замуж за призрака певица решила провести сеанс экзорцизма

Женщина решила разорвать отношения с мужем-призраком через сеанс экзорцизма

Женщина, вышедшая замуж за привидение, решила разорвать отношения, потому что, по ее словам, муж не воспринимает их брак всерьез. Об этом сообщает издание Daily Star.

В Хэллоуин 38-летняя певица Рокер Брокард из Великобритании заключила брак с призраком солдата викторианской эпохи по имени Эдуардо. Пара познакомилась, когда пятью месяцами ранее тот появился в ее спальне. На свою свадьбу, которая проходила в заброшенной часовне, британка пригласила и живых, и мертвых. По ее утверждению, на церемонию явились духи Генриха VIII, Мэрилин Монро и Элвиса Пресли.

Спустя полгода 38-летняя женщина поняла, что брак оказался неудачным. По ее словам, Эдуардо превратил ее жизнь в ад. Она пыталась спасти отношения и устроила сеанс совместной психотерапии при посредстве медиума. В итоге Брокард пришла в выводу, что призрак не желает меняться, и решила провести сеанс экзорцизма.

В последние месяцы Брокард стали посещать «странные и очень темные мысли». Кроме того, она начала слышать детские крики по ночам. Женщина считает, что так супруг наказывает ее за желание его оставить.

Я на грани. Мне не хочется признавать поражение, но, кажется, брак с призраком не работает Рокер Брокард жена призрака

По словам Брокард, уже на свадьбе и во время медового месяца на острове Барри в Уэльсе Эдуардо начал вести себя некрасиво по отношению к ней. Он назвал Мэрилин Монро сексуальной, а на отдыхе кидался в жену песком и испачкал ее мороженым.

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