Вышедшая замуж за призрака певица решила провести сеанс экзорцизма
Женщина, вышедшая замуж за привидение, решила разорвать отношения, потому что, по ее словам, муж не воспринимает их брак всерьез. Об этом сообщает издание Daily Star.
В Хэллоуин 38-летняя певица Рокер Брокард из Великобритании заключила брак с призраком солдата викторианской эпохи по имени Эдуардо. Пара познакомилась, когда пятью месяцами ранее тот появился в ее спальне. На свою свадьбу, которая проходила в заброшенной часовне, британка пригласила и живых, и мертвых. По ее утверждению, на церемонию явились духи Генриха VIII, Мэрилин Монро и Элвиса Пресли.
Спустя полгода 38-летняя женщина поняла, что брак оказался неудачным. По ее словам, Эдуардо превратил ее жизнь в ад. Она пыталась спасти отношения и устроила сеанс совместной психотерапии при посредстве медиума. В итоге Брокард пришла в выводу, что призрак не желает меняться, и решила провести сеанс экзорцизма.
В последние месяцы Брокард стали посещать «странные и очень темные мысли». Кроме того, она начала слышать детские крики по ночам. Женщина считает, что так супруг наказывает ее за желание его оставить.
Я на грани. Мне не хочется признавать поражение, но, кажется, брак с призраком не работает
По словам Брокард, уже на свадьбе и во время медового месяца на острове Барри в Уэльсе Эдуардо начал вести себя некрасиво по отношению к ней. Он назвал Мэрилин Монро сексуальной, а на отдыхе кидался в жену песком и испачкал ее мороженым.
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