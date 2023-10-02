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15:55, 2 октября 2023Россия

В Чечне назвали животных причиной разрушения памятника морпехам Северного флота

Министр Чечни Дудаев назвал животных причиной разрушения памятника морпехам

Кадр: видео Telegram-канал Ахмеда Дудаева

Причиной разрушения памятника бойцам морской пехоты Северного флота могли стать дикие животные или природные катаклизмы. Такое заявление опубликовал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

«На кадрах, да и на самом фото, распространяемом в сети, видно, что объект разбит вследствие природного катаклизма, либо диким животным, которые часто встречаются в высокогорье. То есть ни о какой "войне с памятниками" речи и близко нет», — пояснил он.

Он отметил, что памятник находится на высоте более 1400 метров. Его установили морпехи Северного флота без согласования с уполномоченным в этой сфере органом исполнительной власти, а само место для его установки удалось найти с трудом.

Министр также добавил, что по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова, плита будет восстановлена на прежнем месте, которое будет благоустроенно надлежащим образом.

Ранее в городе Краснокаменске Забайкальского края установили стелу в честь героев специальной военной операции (СВО). Мемориал находится рядом с памятником «Живым и павшим сыновьям России» — фигурой солдата-афганца

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