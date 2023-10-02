В Чечне назвали животных причиной разрушения памятника морпехам Северного флота

Министр Чечни Дудаев назвал животных причиной разрушения памятника морпехам

Причиной разрушения памятника бойцам морской пехоты Северного флота могли стать дикие животные или природные катаклизмы. Такое заявление опубликовал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

«На кадрах, да и на самом фото, распространяемом в сети, видно, что объект разбит вследствие природного катаклизма, либо диким животным, которые часто встречаются в высокогорье. То есть ни о какой "войне с памятниками" речи и близко нет», — пояснил он.

Он отметил, что памятник находится на высоте более 1400 метров. Его установили морпехи Северного флота без согласования с уполномоченным в этой сфере органом исполнительной власти, а само место для его установки удалось найти с трудом.

Министр также добавил, что по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова, плита будет восстановлена на прежнем месте, которое будет благоустроенно надлежащим образом.

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