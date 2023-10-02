Россияне назвали главную цель перед выходом на пенсию

45 % россиян рассказали о планах накопить на безбедную старость перед пенсией

Почти половина россиян хотели бы перед выходом на пенсию накопить солидную сумму денег на безбедную старость. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру» и СберНПФ, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

О таких планах рассказали 45 процентов респондентов. Четверть опрошенных (25 процентов) собираются построить дом, 24 процента россиян планируют приобрести собственную квартиру. Освоить новое хобби хотят 22 процента, 18 процентов планирует к пенсии открыть собственный бизнес.

По 13 процентов респондентов поделились желаниями купить дачу, переехать в другой город и выучить иностранный язык. 12 процентов участников опроса хотели бы выйти на пенсию с руководящей должности, такое же число россиян собираются посадить дерево. Отправится в кругосветное путешествие собирается каждый десятый (11 процентов), еще 6 процентов планируют получить диплом о высшем образовании.

Исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина отметила, что вопрос накопления средств на жизнь после завершения трудовой деятельности больше всего волнует россиян в возрасте от 40 до 50 лет, и в группе старше 50 лет. Людей от 30 до 40 лет чаще привлекало строительство дома, а среди молодых опрошенных в возрасте до 30 лет главными целями стали покупка квартиры и новое хобби.

Большая часть опрошенных граждан (38 процентов) заявили, что хотят выйти на пенсию в возрасте от 56 до 60 лет. Продолжат работать после 65 лет 21 процент респондентов, по 14 процентов хотели бы закончить трудовую деятельность в возрасте от 61 до 65 лет и от 51 до 50 лет. О раннем выходе на пенсию в возрасте от 46 до 50 лет мечтают 5 процентов россиян, по 4 процента хотели бы выйти на заслуженный отдых до 45 и до 40 лет.

Опрос сервиса был проведен в сентябре 2023 года. В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех федеральных округов.

Ранее экономист, директор по коммуникациям и КСО компании BitRiver Андрей Лобода назвал справедливый для россиян размер пенсии. По его мнению, суммы в 50 тысяч рублей хватило бы на оплату ЖКХ, лекарств и покупку минимальной продуктовой корзины. Лобода заявил, что в России довольно сложно прожить на одну пенсию. По словам эксперта, пенсионеры являются одной из наиболее нуждающихся в защите прав категорий граждан.