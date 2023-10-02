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11:56, 2 октября 2023Экономика

Россияне назвали главную цель перед выходом на пенсию

45 % россиян рассказали о планах накопить на безбедную старость перед пенсией

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Почти половина россиян хотели бы перед выходом на пенсию накопить солидную сумму денег на безбедную старость. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру» и СберНПФ, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

О таких планах рассказали 45 процентов респондентов. Четверть опрошенных (25 процентов) собираются построить дом, 24 процента россиян планируют приобрести собственную квартиру. Освоить новое хобби хотят 22 процента, 18 процентов планирует к пенсии открыть собственный бизнес.

По 13 процентов респондентов поделились желаниями купить дачу, переехать в другой город и выучить иностранный язык. 12 процентов участников опроса хотели бы выйти на пенсию с руководящей должности, такое же число россиян собираются посадить дерево. Отправится в кругосветное путешествие собирается каждый десятый (11 процентов), еще 6 процентов планируют получить диплом о высшем образовании.

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Исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина отметила, что вопрос накопления средств на жизнь после завершения трудовой деятельности больше всего волнует россиян в возрасте от 40 до 50 лет, и в группе старше 50 лет. Людей от 30 до 40 лет чаще привлекало строительство дома, а среди молодых опрошенных в возрасте до 30 лет главными целями стали покупка квартиры и новое хобби.

Большая часть опрошенных граждан (38 процентов) заявили, что хотят выйти на пенсию в возрасте от 56 до 60 лет. Продолжат работать после 65 лет 21 процент респондентов, по 14 процентов хотели бы закончить трудовую деятельность в возрасте от 61 до 65 лет и от 51 до 50 лет. О раннем выходе на пенсию в возрасте от 46 до 50 лет мечтают 5 процентов россиян, по 4 процента хотели бы выйти на заслуженный отдых до 45 и до 40 лет.

Опрос сервиса был проведен в сентябре 2023 года. В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех федеральных округов.

Ранее экономист, директор по коммуникациям и КСО компании BitRiver Андрей Лобода назвал справедливый для россиян размер пенсии. По его мнению, суммы в 50 тысяч рублей хватило бы на оплату ЖКХ, лекарств и покупку минимальной продуктовой корзины. Лобода заявил, что в России довольно сложно прожить на одну пенсию. По словам эксперта, пенсионеры являются одной из наиболее нуждающихся в защите прав категорий граждан.

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