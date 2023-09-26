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18:46, 26 сентября 2023Экономика

Россиянам назвали справедливый размер пенсии

Экономист Лобода: россияне должны получать пенсию в 50 тысяч рублей

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Справедливой для россиян была бы пенсия в 50 тысяч рублей. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил экономист, директор по коммуникациям и КСО компании BitRiver Андрей Лобода.

Он считает, что таким образом денег хватило бы на оплату ЖКХ, лекарств и покупку минимальной продуктовой корзины. Лобода заявил, что в России довольно сложно прожить на одну пенсию.

По словам эксперта, пенсионеры являются одной из наиболее нуждающихся в защите прав категорий граждан. В настоящее время многие вышедшие на пенсию россияне продолжают работать, осваивая возможности самозанятого. Экономист указал, что самозанятость позволяет иметь постоянный, но негарантированный ежемесячный доход.

Он также отметил, что на пенсии можно торговать на фондовой бирже при наличии стартового капитала. Однако этому мешает низкий уровень финансовой грамотности россиян, особенно пожилых.

В 2024 году пенсии неработающих пенсионеров в России собираются проиндексировать на 7,5 процента. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года вырастет на 1,6 тысячи рублей и составит 23,4 тысячи рублей.

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    Мария Черкасова
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