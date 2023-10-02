Глубокое декольте на платье модели обругали в сети словами «это перебор»

Модель Нел, более известная в соцсетях под никнеймом itsnellife, поделилась фото в откровенном образе и подверглась критике в сети. Соответствующие снимки и высказывания появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость поделилась серией снимков, на которых она позирует в платье длины макси бренда Fashion Nova с эффектом металлик за 23 фунта стерлингов (2759 рублей). На размещенных кадрах видно, что наряд оформлен глубоким квадратным декольте, которое оголяет ее грудь. В качестве обуви она выбрала серебристые босоножки на каблуках.

Подписчики не оценили декольте на платье манекенщицы и обругали ее в многочисленных комментариях. «У меня нет слов. Пошлость!», «Мне кажется, это перебор», «Можно было вообще не надевать платье», «Они ведь могут выпасть», — отметили пользователи сети.

В августе плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм показала ролик в откровенном образе с несовершенствами на теле. 35-летняя манекенщица примерила черный слитный купальник асимметричного кроя с вырезом в области декольте. При этом она скрестила ноги в позе лотоса, показывая косметические дефекты на коже в виде целлюлита и жировых складок.