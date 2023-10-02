В Петербурге слушавшего музыку у друга подростка нашли с переломанными ногами

На юге Петербурга слушавшего музыку у друга подростка нашли с переломами ног

В Красносельском районе на юге Санкт-Петербурга нашли подростка с переломанными ногами. До этого юноша слушал музыку в гостях у друга, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, бригада скорой помощи доставила в больницу 15-летнего первокурсника одного из городских колледжей. В детской больнице №1 у него зафиксировали многочисленные травмы и переломы конечностей.

Позже удалось установить, что юноша был в гостях у бывшего одноклассника, тоже учащегося колледжа. Родители друга уехали на дачу.

Молодые люди громко слушали музыку, и соседи вызвали сотрудников полиции. В момент приезда наряда подросток сидел на подоконнике второго этажа. После стука в дверь он дернулся — и оказался под окнами многоэтажки.

По факту случившегося была организована проверка.

Ранее сообщалось, что в городе Заречном Свердловской области 15-летний подросток-гимнаст упал с высоты и впал в кому.

Оперативники изъяли видеозапись и фрагмент оборвавшегося троса, проводилась проверка.