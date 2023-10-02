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18:38, 2 октября 2023Путешествия

Плюс-сайз-блогерша призвала отели расширить коридоры для гостей с лишним весом

Daily Mail: плюс-сайз-блогерша призвала отели расширить лифты для полных гостей

Кадр: @jaebaeofficial / TikTok

Плюс-сайз-блогерша, работающая в сфере путешествий, призвала отели расширить коридоры и лифты для полных гостей. Соответствующее видео она опубликовала в соцсетях, на него обратил внимание британский таблоид
Daily Mail.

Джейлинн Чейни (Jaelynn Chaney) из Ванкувера заявила, что ее цель — сделать индустрию туризма более гостеприимной для всех, и потребовала у отелей внести некоторые изменения в инфраструктуру, чтобы гостям с лишним весом было комфортнее отдыхать.

Помимо расширения коридоров и лифтов, блогерша предложила гостиницам поднять сиденья унитазов и оборудовать каждую комнату ручной душевой насадкой, чтобы люди с крупным телосложением могли с легкостью пользоваться этими удобствами.

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Кроме того, Чейни отметила, что будет нелишним установить поручни у бассейнов и прочные стулья, а в номерах предусмотреть халаты до размера 6 XL и удобные большие полотенца.

Пользователи встретили предложения канадки неоднозначными отзывами. Некоторые подписчики согласились с пользой ее инициативы, другие же подвергли ее критике. «Сумма, которая потребуется, чтобы осуществить все эти изменения, нереальна», «Как ты собираешься просить, чтобы что-то изменилось, но при этом отказываешься меняться сама?» — негодовали юзеры.

Ранее пассажирка плюс-сайз обвинила авиакомпанию Ryanair в «жирофобии» из-за слишком тугих ремней безопасности. 33-летняя шотландка рассказала о полете, во время которого она чувствовала себя прикованной к креслу из-за короткого ремня безопасности, врезавшегося ей в живот.

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    Марина Черняк
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