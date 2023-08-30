Пассажирка плюс-сайз обвинила авиакомпанию в «жирофобии»

Metro: пассажирка обвинила Ryanair в «жирофобии» из-за тугих ремней безопасности

Пассажирка плюс-сайз обвинила авиакомпанию Ryanair в «жирофобии» из-за слишком тугих ремней безопасности. Подробностями истории поделилось издание Metro.

Уточняется, что 33-летняя шотландка Кэти Хиггинс (Katie Higgins) рассказала на своей странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) о полете из Глазго (Шотландия) в Корк (Ирландия), во время которого она чувствовала себя прикованной к креслу из-за короткого ремня безопасности, врезавшегося ей в живот.

Пассажирка отметила, что подобные ситуации могут нанести вред самооценке и психическому здоровью некоторых пассажиров. Однако обратиться напрямую в авиакомпанию она не захотела, так как посчитала, что этот вопрос останется без внимания. Вместо этого Хиггинс решила привлечь внимание к проблеме в соцсетях.

Путешественница также призналась, что многие люди после публикации ее поста рассказали, что покупают специальные удлинители ремней безопасности для полетов, потому что хотят избежать неловкости, прося их у бортпроводников.

«Я так рад, что вы это опубликовали. Я думал, что только у меня есть такая проблема. Я даже не могу дышать, когда лечу рейсом Ryanair, и мне слишком неловко просить удлинитель. Знаю, что так не должно быть, потому что, как ты сказала, мы все бываем разных форм и размеров», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что пассажир с лишним весом застрял в кресле первого класса самолета British Airways и провел там три часа. Мужчина летел из Нигерии в Великобританию. Когда самолет приземлился в аэропорту Хитроу, пассажир понял, что не может подняться с кресла.