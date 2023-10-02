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21:29, 2 октября 2023Мир

В США отказались раскрывать детали сделки Байдена и Маккарти по Украине

Белый дом не стал раскрывать подробностей о сделке Байдена и Маккарти по Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: REUTERS / Leah Millis

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась раскрывать детали сделки, которую, по словам американского лидера Джо Байдена, он заключил со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти по Украине. Свою позицию Жан-Пьер высказала во время брифинга.

«Я не буду говорить за рамками того, что сказал президент», — подчеркнула представитель Белого дома.

На несколько попыток журналистов уточнить, была ли сделка в реальности и готова ли Жан-Пьер подтвердить, что Байден говорил правду об Украине, пресс-секретарь Белого дома лишь повторила заученную фразу.

«Мы знаем, что есть двухпартийная поддержка Украины, мы признательны за нее. Вот, что мы видим», — резюмировала она.

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    Марина Совина
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