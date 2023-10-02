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20:59, 2 октября 2023Мир

Госдеп сообщил о заморозке связанных с Украиной оборонных контрактов

Госдеп США: долгосрочные контракты на военную помощь Украине заморожены

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Долгосрочные оборонные контракты, связанные с оказанием военной помощи Украине, заморожены из-за провала в попытках согласовать финансовые нюансы помощи Киеву в рамках американского бюджета среди конгрессменов. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер, сообщает ТАСС.

«В то время, как у нас остаются средства для оказания оборонной помощи на короткую перспективу, средства в рамках [долгосрочных] инициатив по помощи Украине и по линии международного военного финансирования заморожены», — заявил он.

Ранее стало известно, что США в скором времени выделят Украине очередной пакет военной помощи, в состав которого войдут вооружения и боеприпасы. «В ближайшее время у нас будет еще один пакет помощи Украине», — заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, добавив, что это станет сигналом продолжения безоговорочной поддержки Киева со стороны Вашингтона.

30 сентября Палата представителей США утвердила проект бюджета, который не предусматривает выделения средств для Украины. При этом президент США Джо Байден пообещал Киеву дальнейшую поддержку со стороны Вашингтона на фоне принятия документа о бюджете.

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    Виктория Кондратьева
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