Польша высказалась о нормализации отношений с Украиной

МИД Польши: налаживание отношений с Украиной потребует «титанических усилий»

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Варшаве и Киеву потребуются «титанические усилия» для нормализации отношений. Об этом он сообщил в эфире телеканала Polsat News, пишет ТАСС.

«Я не буду суфлировать украинским властям, что нужно сделать. Наши отношения длительные и комплексные», — подчеркнул глава ведомства.

Рау отметил, что именно охлаждение отношений с Украиной стало причиной его отсутствия на заседании Совета МИД стран Европейского союза на министерском уровне, которое состоялось в понедельник, 2 октября, в Киеве.

«В настоящее время, когда речь идет об отношениях между Польшей и Украиной, мы вступаем в период спада, и мое отсутствие отчасти является выражением этого», — заявил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Польша продолжит оказывать военную поддержку Украине, несмотря на текущие разногласия. По его словам, он ожидает, что Польша найдет способы уладить разногласия с Украиной так, чтобы это не повлияло на военную поддержку Киева.