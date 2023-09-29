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20:55, 29 сентября 2023Мир

В НАТО выразили уверенность в продолжении помощи Украине со стороны Польши

Генсек НАТО Столтенберг: разногласия Польши с Украиной не повлияют на поставки

Фото: Imago Images / Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Польша продолжит оказывать военную поддержку Украине, несмотря на текущие разногласия. Уверенность в этом выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

По его словам, он ожидает, что Польша найдет способы уладить разногласия с Украиной так, чтобы это не повлияло на военную поддержку Киеву.

Столтенберг также высказался о предоставлении помощи Украине Словакией после проведения парламентских выборов, в которых принимает участие бывший премьер-министр страны Роберт Фицо, выступающий за прекращение военной поддержки Киеву. Генсек НАТО подчеркнул, что Словакия продолжит участвовать во встречах НАТО при любом правительстве.

«Я уверен, что мы найдем способы продолжать оказывать поддержку — как мы это делали после каждых выборов с начала конфликта», — сказал он.

Ранее обозреватель американского издания Foreign Policy Пол Хокенос предупредил Украину о трудностях вступления в ЕС из-за Польши и допустил, что консерваторы могут закрыть Украине путь в организацию.

Разногласия Варшавы и Киева усилились на фоне продления правительством Польши запрета на импорт зерна с Украины. Варшава мотивировала это решение защитой интересов местных фермеров.

В ответ на это Украина подала иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии, которые также ввели эмбарго на украинское зерно. В Киеве подчеркнули, что считают неприемлемым нарушением запрет трех отдельных стран-членов ЕС на ввоз зерна.

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