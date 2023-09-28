Украину предупредили о трудностях вступления в ЕС из-за Польши

FP: польские консерваторы при победе на выборах могут закрыть Украине путь в ЕС

Если правящая в Польше партия Право и справедливость и ультраправая Конфедерацией свободы и независимости вступят в союз для победы на выборах, вступление Украины в Европейский союз и положение украинских беженцев окажутся в опасности. С таким мнением выступил обозреватель американского издания Foreign Policy Пол Хокенос.

Хокенос предупредил Украину о трудностях вступления в ЕС из-за Польши и допустил, что консерваторы могут закрыть Украине путь в организацию.

«Еще более националистически настроенное правительство в Варшаве может оборвать путь Украины в ЕС. В конце концов, высокие дотации Украине уменьшат польский кусок европейского пирога», — отметил журналист.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о выполнении всех рекомендаций для вступления страны в ЕС. Он также напомнил, что в июне прошлого года Киев получил статус кандидата в члены Евросоюза и список из семи рекомендаций, которые следует выполнить для следующего шага на пути к вступлению в ЕС.