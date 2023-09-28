Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:47, 28 сентября 2023Мир

Украину предупредили о трудностях вступления в ЕС из-за Польши

FP: польские консерваторы при победе на выборах могут закрыть Украине путь в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Yves Herman / Reuters

Если правящая в Польше партия Право и справедливость и ультраправая Конфедерацией свободы и независимости вступят в союз для победы на выборах, вступление Украины в Европейский союз и положение украинских беженцев окажутся в опасности. С таким мнением выступил обозреватель американского издания Foreign Policy Пол Хокенос.

Хокенос предупредил Украину о трудностях вступления в ЕС из-за Польши и допустил, что консерваторы могут закрыть Украине путь в организацию.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение. Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение.Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
20 января 2023
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине. Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
21 апреля 2022

«Еще более националистически настроенное правительство в Варшаве может оборвать путь Украины в ЕС. В конце концов, высокие дотации Украине уменьшат польский кусок европейского пирога», — отметил журналист.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о выполнении всех рекомендаций для вступления страны в ЕС. Он также напомнил, что в июне прошлого года Киев получил статус кандидата в члены Евросоюза и список из семи рекомендаций, которые следует выполнить для следующего шага на пути к вступлению в ЕС.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Украина больше не справляется. Зачем США открывают новые фронты против России?

    Назван способ избежать скуки в сексе

    Украинский беспилотник уничтожили на подлете к Брянску

    Врач назвала основные причины выпадения волос

    Россиянку осудили за выполнение заданий украинского куратора

    В Херсоне сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

    В московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов

    Парень купил дом и обнаружил в нем странную находку

    Двух учителей уволили из российской школы за насилие над учеником

    Трамп назвал способ предотвратить конфликт на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости