Украина получила отказ от Польши в ответ на приглашение посетить форум в Киеве

Посол Зварыч: Варшава отклонила приглашение Украины на форум военной индустрии

Польша отклонила приглашение со стороны Украины на форум военной индустрии, который состоится в Киеве. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч в интервью польскому телеканалу TVN24.

«Мы пригласили всех из наших дружественных стран, в том числе компании оборонной промышленности. Польша была одной из первых, кто получил это приглашение, поэтому мы ждали участия польской стороны», — сообщил посол.

При этом он добавил, что подобное решение польской стороны не отменяет союзнических отношений двух стран. По мнению Зварыча, действия Варшавы продиктованы ее собственными интересами, которые Украина должна уважать.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Польша продолжит оказывать военную поддержку Украине, несмотря на текущие разногласия. По его словам, он ожидает, что Польша найдет способы уладить разногласия с Украиной так, чтобы это не повлияло на военную поддержку Киеву.