Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:35, 2 октября 2023Мир

В США назвали дату рассмотрения вопроса помощи Украине

Politico: Конгресс США может рассмотреть вопрос помощи Украине 2 октября

Палата представителей США может рассмотреть вопрос о помощи Украине в понедельник, 2 октября. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на руководителя фракции Демократической партии в палате Хакима Джеффриса.

«Мы должны приступить к работе над этим вопросом. <...>. У республиканцев палаты представителей будет выбор в ближайшее время перед тем, как мы соберемся вновь в понедельник», — заявил он.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Бросили и забыли»: задержанный в Белоруссии украинец пожаловался на предательство Киева

    Белка забралась домой к москвичке и попала на видео

    В США назвали дату рассмотрения вопроса помощи Украине

    Россиянин описал досмотр в Северной Корее фразой «становится не по себе»

    Водители в России нашли способ вернуть права после езды «под лекарствами»

    Одной стране предрекли лишение всего из-за России

    Стриптизер рассказал о минусах жизни с огромным пенисом

    В США указали на новый признак ослабления поддержки Украины на Западе

    Врач назвал приводящие к скучному сексу причины

    Пушков назвал маньяком главу Минобороны Британии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости