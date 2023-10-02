В США назвали дату рассмотрения вопроса помощи Украине

Politico: Конгресс США может рассмотреть вопрос помощи Украине 2 октября

Палата представителей США может рассмотреть вопрос о помощи Украине в понедельник, 2 октября. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на руководителя фракции Демократической партии в палате Хакима Джеффриса.

«Мы должны приступить к работе над этим вопросом. <...>. У республиканцев палаты представителей будет выбор в ближайшее время перед тем, как мы соберемся вновь в понедельник», — заявил он.