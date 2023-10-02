В США заявили о потере силы сдерживания против России

Экс-госсекретарь Помпео: США потеряли силу сдерживания против России

Экс-госсекретарь Соединенных Штатов и бывший глава ЦРУ Майк Помпео заявил об ослаблении США конфликтом на Украине и потере силы сдерживания против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на греческое издание Kathimerini.

Помпео раскритиковал руководство страной американского лидера Джо Байдена, заявив, что при его президентстве мир стал гораздо менее безопасным. «Мы потеряли силу сдерживания против [президента России Владимира] Путина и украинцев, что ухудшило положение европейцев и каждого из нас из-за этого», — подчеркнул он.