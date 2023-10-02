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15:53, 2 октября 2023Россия

Появилось видео дружеских посиделок экипажа Ми-8 незадолго до угона на Украину

Техник, штурман и пилот Ми-8 до угона на Украину устраивали дружеские посиделки

Техник Никита Кирьянов, штурман Хушбахт Турсунов и пилот Максим Кузьминов, которые были членами экипажа угнанного на Украину вертолета Ми-8, незадолго до угона устроили дружеские посиделки. Отдых россиян попал на видео, соответствующие кадры появились в Telegram-канале издания Baza.

На представленном видео молодые люди делятся впечатлениями о погоде. «Плюс 38, мы пьем пиво и кушаем мясо, подтягивайтесь сюда», — заявляет Кузьминов. В это время фиксирующий происходящее на камеру Турсунов улыбается и называет пилота «мужиком». Техник Кирьянов тоже весел и общается с кем-то по телефону.

Жена последнего в разговоре с Baza поведала, что Кирьянова и Турсунова наградили орденами Мужества. Официального подтверждения этой информации не звучало.

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Она также предположила, что Кузьминов мог психологически обрабатывать их перед угоном вертолета на Украину.

Об угоне вертолета Ми-8 из Курска на Украину в сети заговорили в начале сентября.

По данным Baza, в действительности все произошло 9 августа. Позже Главное разведывательное управление (ГУР) Минобороны Украины заявило, что военная разведка убедила Кузьминова угнать вертолет. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту, от которых затем пришлось избавиться, так как они не знали о краже Ми-8 и оказали сопротивление.

Максим Кузьминов служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации, пункт дислокации которого находился в Приморском крае.

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    Анна Щербакова
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