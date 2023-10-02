Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:44, 2 октября 2023Среда обитания

Москвичам предсказали потепление

Синоптик Вильфанд: в среду в Москву придет 20-градусное тепло

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Максимальная температура в Москве на этой неделе составит плюс 18-20 градусов Цельсия в среду, 4 октября. Об этом агентству «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В этот день воздушные массы со Средиземного моря принесут в столицу теплый воздух. В области он прогреется до плюс 21 градуса. При этом 2 и 3 октября температура будет выше нормы на 3-4 градуса. Вильфанд отметил, что в первой декаде октября такая погода бывает нечасто.

Он также указал на достаточно высокие для этого времени года ночные температуры — плюс 8-10 градусов. По словам синоптика, на неделе местами пройдет небольшой дождь с порывами теплого ветра до 18 метров в секунду.

В четверг 5 октября температура понизится и составит около 15 градусов, что все же превышает норму на два градуса. В пятницу 6 октября температура приблизится к привычным значениям — ночью будет плюс 12-13 градусов, днем — плюс 7-8.

Ранее климатолог Алексей Шувалов предсказывал, что новое бабье лето в Москву и область придет 10-13 октября. По его словам, с начала месяца температура опустится с плюс 23-24 градусов до плюс 16-18, а затем ожидается небольшой подъем, что и будет восприниматься как бабье лето.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы ВСУ заражаются инфекциями, которые не лечатся антибиотиками. Почему это угрожает всей Западной Европе?

    Последствия массового ДТП на МКАД попали на видео

    Туристка пришла в аэропорт без штанов и возмутила попутчиков

    Россия начала ограничивать поставку электричества в Китай

    Москвичам предсказали потепление

    В Кремле сочли абсурдом запрет стран ЕС на въезд российских автомобилей

    В ДНР объяснили идею призывать молодежь в ряды ВСУ

    В Британии обеспокоились неподготовленностью флота к вероятной войне с Россией

    В США завершили испытания F-35

    Сын экс-министра культуры сломал основание черепа и попал в реанимацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости