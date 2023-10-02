Москвичам предсказали потепление

Синоптик Вильфанд: в среду в Москву придет 20-градусное тепло

Максимальная температура в Москве на этой неделе составит плюс 18-20 градусов Цельсия в среду, 4 октября. Об этом агентству «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В этот день воздушные массы со Средиземного моря принесут в столицу теплый воздух. В области он прогреется до плюс 21 градуса. При этом 2 и 3 октября температура будет выше нормы на 3-4 градуса. Вильфанд отметил, что в первой декаде октября такая погода бывает нечасто.

Он также указал на достаточно высокие для этого времени года ночные температуры — плюс 8-10 градусов. По словам синоптика, на неделе местами пройдет небольшой дождь с порывами теплого ветра до 18 метров в секунду.

В четверг 5 октября температура понизится и составит около 15 градусов, что все же превышает норму на два градуса. В пятницу 6 октября температура приблизится к привычным значениям — ночью будет плюс 12-13 градусов, днем — плюс 7-8.

Ранее климатолог Алексей Шувалов предсказывал, что новое бабье лето в Москву и область придет 10-13 октября. По его словам, с начала месяца температура опустится с плюс 23-24 градусов до плюс 16-18, а затем ожидается небольшой подъем, что и будет восприниматься как бабье лето.