Правительство Армении сообщило о прекращении потока беженцев из Карабаха

Правительство Армении: поток беженцев из Карабаха практически прекратился

Поток беженцев, покидающих Нагорный Карабах, практически прекратился. Об этом сообщило правительство Армении, передает ТАСС.

«100 520 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению. Как видите, число практически не изменилось со вчерашнего дня», — сообщила пресс-секретарь армянского премьера Никола Пашиняна Назели Багдасарян.

По ее словам, это означает, что основной людской поток остановился, и на покидаемой территории остаются только должностные лица и ограниченное количество населения.