«Ъ»: водители в России нашли способ вернуть права после езды «под лекарствами»

В России водители нашли способ вернуть права, которые у них отобрали после приема ряда лекарств, которые ухудшают внимание и реакцию. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Согласно правилам дорожного движения, запрещено управлять автомобилем под воздействием лекарств, которую ухудшают реакцию. За езду под этими препаратами до ноября 2022 года суды лишали водительских прав, пока Конституционный суд (КС) не прекратил такую практику. Там указали, что в КоАП формально нет нормы, которая позволяет наказывать водителей за лекарства.

Из картотеки Верховного суда (ВС) следует, что автомобилисты массово решили воспользоваться временным запретом, чтобы вернуть права, — суд вынес однотипные постановления на эту тему. Так, 15 сентября ВС рассмотрел дело жителя Барнаула, которого остановили инспекторы и у которого обнаружили признаки опьянения. Проверка на алкоголь показала его отсутствие в крови, а в организме у мужчины нашли опиоидный анальгетик трамадол. Как пояснил россиянин, он принимал препарат «Залдиар» по назначению врача. Суд первой инстанции решил мужчину прав, но ВС отменил это решение, сославшись на позицию КС.

Похожее постановление вынес ВС в отношении мужчины из Ростовской области, у которого в крови обнаружили следы трамадола и габапентина — эти препараты применяются для лечения эпилепсии. Суд первой инстанции также лишил мужчину прав и сослался на инструкции к лекарствам, где сказано, что употреблять их перед вождением не рекомендуется. ВС отменил решение суда первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.

Помимо этих случаев, решение о возвращении прав после езды «под лекарствами» ВС принимал в отношении жителя Ростова-на-Дону с обнаруженным в крови габапентином и тропикамидом, жителя Кемеровской области (в организме обнаружили феназепам) и жителя Ставропольского края (анализы показали наличие у него прегабалина).

«После прошлогоднего ноябрьского постановления КС у водителей появился шанс на отмену лишения прав. Поскольку предельных сроков для обжалования уже вступивших в силу постановлений нет, многие водители имеют шансы на успех», — сказал адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

В июне правительство внесло уточняющие поправки в КоАП, которые пока не рассматривались. Поправками предлагается утвердить специальный перечень веществ, которые ухудшают внимание и реакцию, но не относятся этиловому спирту. Из документа следует, что в России установят, что административная ответственность будет наступать не только в случае обнаружения у водителя алкоголя (наличия у него абсолютного этилового спирта в концентрации 0,16 миллиграмм на один литр выдыхаемого воздуха или в концентрации 0,3 на один литр крови), но и в случае наличия в организме наркотических, психотропных и психоактивных веществ.