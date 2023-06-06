В России начнут наказывать за вождение после приема ряда лекарств

Комиссия кабмина одобрила поправки о наказании за вождение после приема ряда лекарств

В России вождение автомобиля после приема ряда лекарств, которые ухудшают внимание и реакцию, станет наказуемым. Соответствующий законопроект поддержала комиссия Правительства по законопроектной деятельности. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на принятый документ.

Из него следует, что соответствующее предложение подготовил глава МВД Владимир Колокольцев, поправки уже согласовали с Минздравом и начальником Государственно-правового управления администрации президента Ларисой Брычевой.

В России предлагается установить, что административная ответственность будет наступать не только в случае обнаружения у водителя алкоголя (наличия у него абсолютного этилового спирта в концентрации 0,16 миллиграмм на один литр выдыхаемого воздуха или в концентрации 0,3 на один литр крови), но и в случае наличия в организме наркотических, психотропных и психоактивных веществ. В частности, к последним относятся одурманивающие рассудок вещества, в том числе лекарственные препараты, которые могут быть обнаружены по результатам проведенного медосвидетельствования.

Для принятия законопроекта нужно будет утвердить специальный перечень веществ, которые ухудшают внимание и реакцию, но не относятся этиловому спирту. Впоследствии ведомственный порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения должен будет содержать регулирующий этот вопрос раздел.

Ранее в России ввели уголовную ответственность для водителей, которые систематически управляют автомобилем без прав. Кроме того, наказание предусмотрено за управление без прав и другими транспортными средствами. До двух лет тюрьмы грозит тем автомобилистам, которые уже имеют судимость за нарушение ПДД. Если за рулем оказался владелец, то машина будет конфискована.