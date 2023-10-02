Украина призвала МВФ профинансировать ее бюджетный дефицит

Премьер Украины Шмыгаль обсудил с делегацией МВФ потребность Киева в финансах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с делегацией Международного валютного фонда (МВФ) меры для реализации кредитной программы на 15,6 миллиарда долларов, а также потребность Киева в финансах для закрытия бюджетного дефицита. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Проинформировал миссию о потребностях Украины в средствах для покрытия дефицита бюджета и отдельно о потребностях на восстановление», — написал премьер, добавив, что на повестке также была работа Украины в области привлечения инвестиций и программ поддержки бизнеса.

Ранее Шмыгаль заявил, что Украина получит от МВФ 2,8 миллиарда долларов в 2023 году. По его словам, Киев провел переговоры с директором МВФ Кристалиной Георгиевой и представителями Всемирного банка.